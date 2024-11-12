«Командир от Бога»: что известно о погибшем генерале Клименко

В зоне спецоперации на территории Украины погиб российский генерал-майора Павел Клименко. Он командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой «Оплот», которая ранее входила в состав Народной милиции ДНР и носила имя первого главы региона Александра Захарченко. В понедельник, 11 ноября, в Севастополе состоялись траурные мероприятия, посвященные Павлу Клименко. Командир был удостоен награды — звания Героя России, которым его посмертно наградил президент России Владимир Путин. Что известно о героически погибшем генерале Павле Клименко — в материале URA.RU.

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Биография Павла Клименко

Клименко родился 29 июня 1977 года в Ставропольском крае. В 1998 году он завершил обучение в Санкт-Петербургском высшем общевойсковом командном училище, а затем продолжил свое образование в Общевойсковой академии ВС России.

По окончании учебного заведения Клименко, в звании лейтенанта, был назначен командиром взвода в полку морской пехоты Черноморского флота. Его боевая и служебная деятельность включала стрельбу, вождение, учения с высадкой десанта, службу на большом десантном корабле, полугодовые маневры в Средиземном море и стратегические учения на Балтике, как вспоминают сослуживцы.

Появились подробности гибели российского генерала в зоне СВО

Клименко также принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, пишет «Царьград». Он возглавлял морскую пехотную роту, затем командовал десантно-штурмовым батальоном и 5-й отдельной мотострелковой бригадой имени Александра Владимировича Захарченко.

За свою службу Павел Клименко был удостоен звания Героя Донецкой Народной Республики и получил множество наград, включая ордена Александра Невского, два ордена Мужества, орден «За военные заслуги», а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и «За отвагу». Указом Президента России Владимира Путина 2 мая 2024 года Клименко было присвоено воинское звание генерал-майора.

Личная жизнь Павла Клименко

Генерал состоял в браке. Его жену зовут Наталья, урожденная Протасова. В их семье было двое детей: сын и дочь. Семейство проживало в городе Севастополе. Также известно, что у Клименко есть две сестры.

Как погиб генерал Клименко

О смерти 47-летнего генерала Клименко стало известно из сообщения в сообществе «Донбасс — сердце России». Подтверждение трагической утраты поступило от родственников героя, в том числе от его сестры Екатерины Клименко. Сообщество «Морская пехота России» опубликовало информацию, согласно которой генерал Клименко погиб в зоне боевых действий.

В социальных сетях уточняется, что трагедия произошла 6 ноября 2024 года. Павел Клименко получил смертельные ранения в результате атаки беспилотника ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка. Генерал скончался от полученных травм в больнице №14 города Петропавловска, находящегося в Донецке.

Губернатор Севастополя о генерале Клименко

Глава Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале опубликовал пост, в котором почтил память погибшего генерал-майора Павла Клименко. По его словам, погибший отличался мужеством и отвагой, за что и был награжден орденами Александра Невского, «За военные заслуги», медалями «За отвагу», орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и дважды орденом Мужества. Развожаев отметил, что на церемонии прощания дети Павла, Никита и Наталья, получили Звезду Героя России, награду своего отца.