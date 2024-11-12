Стало известно о новой тактике бойцов «Азова»* под Торецком

Командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии под Дзержинском (Торецком) с позывным «Шмель» рассказал агентству РИА Новости, что бойцы украинского батальона «Азов»* (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) все чаще стали применять новую тактику.

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По словам командира, напротив расположения его батальона стоят позиции солдат территориальной обороны Украины и бойцов «Азова». «Шмель» отметил, что первые большой активности не проявляют, а азовцы предпринимают попытки контратаковать, в том числе совместно с теробороной.

«Выходят двойками-тройками, пытаются прощупать наши передовые позиции, но мы находим их точки и уничтожаем», — сказал российский командир.

По словам «Шмеля», бойцы «Азова» все чаще сбрасывают снаряды с беспилотников, в том числе с FPV-дронов.

«То есть не отправляют «птицу» в один конец, а скидывают взрывчатку и возвращают дрон обратно», — пояснил командир.

Дзержинск — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где украинские военные закрепились с 2014 года. Оттуда регулярно ведется обстрел Горловки — одного из крупнейших городов Донецкой народной республики. Взятие Дзержинска под контроль позволит упростить снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск. Кроме того, отсюда Вооруженные силы РФ могут начать наступление в северо-западном направлении — в сторону Константиновки.

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В ночь на 12 ноября агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ сообщало, что бойцы группировки «Днепр» уничтожили личный состав украинских войск при ротации на правом берегу Днепра в Херсонской области.

*Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России