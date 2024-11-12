Риттер: Украина хотела оттеснить Россию при помощи НАТО, но этого не происходит
Украинская армия надеялась при поддержке стран Североатлантического альянса оттеснить российские войска на фронте, однако ситуация на Украине развивается противоположным образом. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Украинцы надеялись, что при поддержке НАТО они смогут оттеснить Россию, но этого не происходит», — подчеркнул он.
На Западе заявили о разрушении линии фронта Украины
По словам экс-разведчика США, Украина несет не только территориальные потери, но и потери в личном составе, в связи с чем способность ВСУ противостоять ВС РФ на линии боевого соприкосновения уменьшается.
12 ноября сообщалось, что бойцы группировки «Днепр» уничтожили личный состав ВСУ при ротации на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кроме живой силы противника, операторы беспилотных летательных аппаратов выявили наблюдательный пункт ВСУ в поле.
В военном ведомстве напомнили, что подразделения БПЛА ежедневно ликвидируют объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на Каховском направлении в Херсонской области.
Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.