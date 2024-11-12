Спецназовец заявил о значительном продвижении России в Дзержинске

Командир роты с позывным Шмель заявил, что бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии планомерно продвигаются к трассе на Константиновку. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

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Спецназовец сообщил, что как только российские военные возьмут под контроль пару населенных пунктов, то смогут выйти на трассу на Константиновку и перерезать ее.

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«Дорога имеет ключевое значение для противника — по ней производят ротацию, эвакуацию, могут перебрасывать любую технику, в том числе гусеничную. Через нее снабжается и Торецк (Дзержинск). По нашим данным, уже почти тридцать процентов города — под контролем российской армии», — уточнил комроты спецназа.

Ранее Минобороны России сообщило о взятии населенного пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Российские войска также взяли под контроль село Кременная Балка.