Российские военнослужащие вынуждены были отменить стрельбу в районе села Плехово в Курской области из-за одного обстоятельства — цель, которую они хотели поразить, находилась неподалеку от мирных жителей. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Журналист стал свидетелем того, как артиллеристы отдельного батальона спецназначения «Арбат» отменили стрельбу по украинской боевой машине пехоты (БМП). Местных жителей рядом в 60 метрах от объекта ВСУ заметила аэроразведка.

«Пусть возвращаются, мирняк [мирные жители] возле цели, мы работать не будем. Ветер поднялся, чтобы не дай бог по мирняку не попасть», — говорит один из военнослужащих, снятых на камеру корреспондентом.

Ранее начальник штаба батальона группировки «Север» с позывным Молот заявил, что ВСУ выжигают дома жителей в Курской области с помощью сброса контейнеров с зажигательной жидкостью с беспилотников «Баба-яга».