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Российские военные отменили стрельбу в Курской области из-за одного обстоятельства

Российские военнослужащие вынуждены были отменить стрельбу в районе села Плехово в Курской области из-за одного обстоятельства — цель, которую они хотели поразить, находилась неподалеку от мирных жителей. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Российские военные отменили стрельбу в Курской области из-за одного обстоятельства
© Lenta.ru

Журналист стал свидетелем того, как артиллеристы отдельного батальона спецназначения «Арбат» отменили стрельбу по украинской боевой машине пехоты (БМП). Местных жителей рядом в 60 метрах от объекта ВСУ заметила аэроразведка.

«Пусть возвращаются, мирняк [мирные жители] возле цели, мы работать не будем. Ветер поднялся, чтобы не дай бог по мирняку не попасть», — говорит один из военнослужащих, снятых на камеру корреспондентом.

Ранее начальник штаба батальона группировки «Север» с позывным Молот заявил, что ВСУ выжигают дома жителей в Курской области с помощью сброса контейнеров с зажигательной жидкостью с беспилотников «Баба-яга».

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