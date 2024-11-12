Российский снайпер одним выстрелом уничтожил несколько солдат ВСУ
Несколько украинских военных были уничтожены одним выстрелом из тяжелой снайперской винтовки калибра 12,7 мм. Об этом РИА Новости рассказал снайпер войскового спецназа группировки "Днепр" с позывным Черный.
По его словам, российские бойцы обнаружили группу солдат противника возле автомобиля.
"Произвели выстрел. С одного выстрела... из тяжелого оружия, там 2-3 человека упало", - отметил собеседник агентства.
Черный добавил, что за время проведения специальной военной операции вооружение российских снайперов значительно продвинулось вперед.
"Вот эти новые винтовки тяжелые, которые позволяют далеко работать, более продуктивно. Мощные" - рассказал боец, отметив и прицелы.
Эффективная дальность работы новой тяжелой винтовки составляет до 2,5 километра.
"Мои работы на 1,5 километра - уверенно и без всяких нареканий, по точности - вопросов ноль", - подчеркнул снайпер.
Ранее сообщалось, что спецназовец Росгвардии уничтожил из снайперской винтовки гексакоптер ВСУ "Баба-Яга" в Курской области. По словам бойца, коптер был замечен задолго до приближения к позициям - его выдал шум моторов.