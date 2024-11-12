Боец ВСУ раскрыл размер взятки для освобождения из военкомата

Украинские военкомы отпускают задержанных за взятку в размере 600-1000 долларов. Об этом РИА Новости рассказал военнопленный Сергей Ревенко.

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«Когда меня забрали, человек вышел — 600 долларов, 20 тысяч гривен это обошлось», — рассказал собеседник агентства.

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По его словам, при этом даже после выкупа человека могут еще раз задержать, и откупившемуся еще раз придется платить сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата).

«На улице у одного просили тысячу долларов, 850 отдал, сколько наскреб, сколько успел занять. Его якобы забрали с другим, привезли в военкомат, все зашли, а он ушел через черный ход», — добавил пленный.

Ранее пленный украинский военнослужащий Владимир Никольников заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хотели воевать в Курской области, но командование настояло на этом. По словам Никольникова, в какой-то момент его подразделению сказали собирать вещи и готовиться к отъезду, однако точку назначения не назвали.