Российский Су-57 покорил зрителей на авиасалоне в Китае

Прибывший на выставку Airshow China 2024 в Чжухае российский истребитель Су-57Э покорил зрителей, сообщает «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) в своем Telegram-канале.

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«Атмосфера на выставке Airshow China 2024 в Чжухае. Открытие только завтра, а наш лучший в мире Су-57Э уже в центре внимания!» — заявили в ОАК.

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В ноябре стало известно, что Су-57 впервые покажут в летной программе на Airshow China 2024. Пилот будет выполнять фигуры высшего пилотажа. Международный авиасалон Airshow China пройдет в городе Чжухай с 12 по 17 ноября.