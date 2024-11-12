Путин присвоил погибшему в ДНР командиру звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил погибшему в Донецкой народной республике (ДНР) командиру мотострелковой бригады, генерал-майору Павлу Клименко звание Героя России посмертно. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Дети Павла Юрьевича, Никита и Наталья, сегодня приняли от военачальника награду папы — Звезду Героя России», — рассказал он.

Путин в День России вручит госнаграды в Кремле

Клименко похоронили 11 ноября в Севастополе. На церемонии прощания присутствовали временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков, родные и близкие офицера.

О гибели Клименко стало известно 8 ноября. По неподтвержденной информации, офицер погиб двумя днями ранее. Группу военнослужащего, передвигавшуюся на мотоциклах мимо блокпоста в Красногоровке Донецкой народной республики (ДНР), атаковали FPV-дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Генерал-майор Клименко командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой («Оплот») имени первого главы ДНР Александра Захарченко. Высшее офицерское звание военному было присвоено в мае 2024 года указом президента России Владимира Путина. Кроме того, Клименко имеет звание Героя ДНР, а также два ордена Мужества, орден Александра Невского и медаль «За отвагу».