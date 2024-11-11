На Украине предложили Эстонии помочь ВСУ

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров во время встречи с эстонским коллегой Ханно Певкуром в Киеве предложил Эстонии присоединиться к обучению и оснащению украинских военных. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства Украины.

В посте указывается, что одной из ключевых тем встречи Умерова с Певкуром стала поддержка Эстонией реализации «плана победы» Владимира Зеленского.

«Особое внимание уделялось подготовке украинских бригад. Умеров предложил Эстонии присоединиться к их обучению и оснащению, следуя примеру других стран-партнеров», — говорится в тексте.

Также министры обороны обсудили инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины и дополнительные пакеты военной помощи. Отмечается, что Таллин заявил о готовности больше инвестировать и работать над ускорением заключения соответствующих соглашений.