Просивший Путина о гражданстве журналист рассказал о преступлениях ВСУ

Журналист из Италии Андреа Лучиди рассказал о преступлениях ВСУ. Ранее он попросил российского президента предоставить ему гражданство РФ. Об этом сообщают «Известия».

По словам Лучиди, он смог собрать свидетельства многочисленных военных преступлений со стороны ВСУ на территории Донбасса. При этом журналист также добавил, что власти Италии собираются запереть его под домашним арестом, а также заблокировать его счета.

«Я ведь историк по образованию. Я знаю о фашистских подразделениях, коллаборационистах на территории Украины еще в советское время. Когда я приехал в зону СВО, то увидел: история повторяется. Люди, прославляющие Бандеру, бомбят Луганск, Донецк, другие мирные города. И просто я стал рассказывать зрителям на итальянском телеканале “БиоБлу” и в моем Telegram о том, что происходит на самом деле», — рассказал журналист.

Помимо этого Лучиди рассказал, что в Мариуполе он и сам стал целью ВСУ. Кроме того, там же он встретил местную жительницу, которая рассказала ему о зверствах со стороны бойцов «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России).

«Она плакала и говорила, что видела азовцев, которые расстреливали машины с мирными жителями. Я и сам вскоре столкнулся с агрессией украинских военных. Они охотились на меня с дрона», — рассказал журналист.

Напомним, что ранее Лучиди попросил Путина дать ему российское гражданство.