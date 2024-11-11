В Запорожье рассказали о массированной атаке дронов ВСУ на инфраструктуру

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли массированную атаку на город Каменка-Днепровская в Запорожской области.

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Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram.

«На город Каменка-Днепровская в Запорожской области идет массированная атака дронов-камикадзе», — сообщил общественный деятель.

Рогов рассказал о предпринятой ВСУ атаке БПЛА на городскую инфраструктуру. Целью удара стали городской автовокзал, газораспределительный узел и вышки сотовой связи. На момент публикации сообщения информация о пострадавших и разрушениях уточнялась.