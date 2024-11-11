Название пьесы знаменитого английского драматурга Уильяма Шекспира «Много шума из ничего» точно описывает ситуацию вокруг российского танка Т-14 «Армата». Такое мнение выразил журналист Кристиан Орр в статье, опубликованной американским изданием The National Interest.

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По словам автора, Россия создала танк Т-14, который не используется в зоне специальной военной операции из-за своей дороговизны. В статье Орр подчеркнул, что его предшественник, танк Т-90, является более успешным вариантом, и его эксплуатация в зоне боевых действий продолжится, тогда как настоящее и будущее Т-14 остается туманным.

20 октября National Interest включило российские танки в список лучших в мире: Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата» попали в пятерку. Издание отметило уникальные характеристики «Арматы», позволяющими повысить безопасность экипажа и уменьшить уязвимость, и высокую эффективность «Прорыва» в боевых действиях.

19 июля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что группировка войск «Юг» в ходе боевых действий применила новые российские танки Т-14 «Армата». Собеседник агентства также заявил о продолжении необходимых испытаний техники.