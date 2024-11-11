Патрушев: Россия не потерпит нечерноморские страны в Черном море

Москва не потерпит постоянного военно-морского присутствия нечерноморских стран в Чёрном море в нарушение конвенции Монтрё, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. Об этом пишет РИА Новости.

Западу следует твердо усвоить, что Россия крепко стоит на Черном море и свои позиции в этом регионе ослабить не позволит, подчеркнул глава коллегии.

«И тем более не потерпим постоянного военно-морского присутствия нечерноморских государств в нарушение конвенции Монтрё», — уточнил Патрушев.

Конвенция Монтрё о статусе проливов регулирует судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы, а также в Мраморном море. Документ был подписан 20 июля 1936 года в Монтрё (Швейцария).

Документ сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, накладывает ограничения на пребывание в Черном море кораблей нечерноморских держав.

Ранее Патрушев заметил, что Великобритания растеряла свою морскую мощь. Он добавил, что признаки упадка сейчас наблюдаются и в США.

По его данным, на кораблях ВМС королевства нехватка личного состава доходит до трети в связи с тем, что служба на флоте перестала быть престижной.