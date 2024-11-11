Российский «Рубикон» впервые уничтожил артустановку ВСУ под Курском

Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» впервые смог найти и ликвидировать артустановки ВСУ под Курском. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что цель была замаскирована, однако это не помешало быстро и эффективно ее уничтожить.

— Была... уничтожена... артиллерийская установка ВСУ, — передает сообщение ведомства ТАСС.

В ходе отражения атаки ВСУ на Курскую область российские войска применили новый тип FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский».

Глава Сумской области Владимир Артюх заявил, что российские военные впервые применили новые дальнобойные планирующие боеприпасы, которые он описал как «гибрид бомбы и ракеты», для атаки на регион.

Боевые действия в рамках специальной военной операции определили новые требования к технике, вооружениям и средствам защиты военнослужащих. Работающие на оборону научные организации и предприятия быстро перестроились и поставляют на украинские фронты востребованную в современных условиях продукцию. Новинки отечественного военпрома были показаны на прошедшем в подмосковном парке «Патриот» форуме «Армия-2024». О самых впечатляющих из них — в материале «Вечерней Москвы».