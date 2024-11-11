В Польше заявили о проблеме армии с логистикой

Массовая закупка иностранной военной техники привела к тому, что на вооружении польских сухопутных войск одновременно находятся танки производства четырех стран - Германии, Польши, США и Южной Кореи. Это создает большие проблемы с логистикой, сообщает интернет-портал Wirtualna Polska.

Портал пишет, что из-за этого могут быть сформированы четыре различные дивизии, оснащенные американскими танками Abrams, германскими Leopard, южнокорейскими К2 "Черная пантера" и устаревшими польскими РТ-91 соответственно.

Проблему портал видит в политике предыдущего правительства партии "Право и справедливость", которое стало диверсифицировать закупки военной техники так, словно хотело удовлетворить одновременно запросы всех производителей вооружения, но этим создало большие проблемы в логистике.

По данным портала, подобная ситуация может сложиться и с гусеничными бронетранспортерами, поскольку вместо расширенного производства польского БТР Borsuk Минобороны рассматривает возможность приобретения таких бронемашин в США и Южной Корее.

Wirtualna Polska отмечает, что большее количество разных типов танков в Европе имеет только Украина.

В 2022 году Варшава подписала соглашение с Вашингтоном о поставке 250 модернизированных танков M1A2 Abrams в 2025-2026 годах. В марте того же года был подписан договор о покупке 1 тыс. южнокорейских танков К2 "Черная пантера". Стоимость сделки оценивалась в $3,4 млрд.