Боррель побывал на первой линии обороны ВСУ

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ходе прощального визита на Украину побывал на первой линии обороны ВСУ. Об этом он написал в X (ранее Twitter).

"Имел возможность посетить передний край оборонительных укреплений около границы", - написал он, отметив, что там он наблюдал "силу и стойкость" украинской армии.

В том же твите он вновь заявил, что Киеву нужно "больше военной помощи как можно быстрее".

Боррель не уточнил, какую именно границу ему показывали. На опубликованной в подтверждение поездки фотографии Боррель находится в аккуратном деревянном помещении, в окружении людей в одежде защитного цвета.

Боррель уходит на пенсию с 1 декабря, его должна заменить экс-премьер Эстонии Кая Каллас, назначение которой во вторник в Брюсселе будет формально утверждать Европарламент.