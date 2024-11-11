СМИ: ближайшие месяцы станут решающими для конфликта на Украине

Следующие четыре-пять месяцев станут решающими для конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

Собеседник агентства указал, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом «фокусирует умы в Киеве на возможном завершении боевых действий».

«Эта зима является критическим моментом... Надеюсь, что боевые действия подходят к концу. Сейчас мы определим позиции обеих сторон на переговорах, стартовые позиции», — добавил он.

Также, по мнению украинского чиновника, победа Трампа на выборах делает менее вероятным приглашение Украины в НАТО.

В Reuters отметили, что в связи со всеми этим пунктами Киев сейчас пытается «всеми силами занять наиболее выгодную позицию на возможных переговорах», в том числе за счет получения большего количества оружия и продолжения боев.

Напомним, что еще до победы на выборах Трамп в рамках своей кампании обещал закончить конфликт на Украине за один день. При этом он не уточнял, как именно собирается этого добиться. В РФ уверены, что Трамп не сможет решить этот вопрос так быстро, поскольку это слишком сложная проблема.