Глава генштаба Франции Тьерри Буркхард рассказал о том, что сокращение военной поддержки НАТО может привести к опасным последствиям для Парижа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Figaro.

По словам Буркхарда, если НАТО сократит свою военную поддержку Евросоюза, альянс может столкнуться с дефицитом войск. При этом он подчеркнул, что без помощи со стороны США «Европа не была бы беспомощной», но потеряла бы значительные военные ресурсы. Глава французского генштаба также не исключает, что однажды помощь из Вашингтона действительно может закончиться.

«Американцы борются за мировое лидерство, и эта битва разыгрывается сегодня в Индо-Тихоокеанском регионе. Поэтому вполне вероятно, что однажды американцы направят на этот театр военных действий еще больше сил. Мы должны предвидеть тот день, когда Соединенные Штаты смогут пересмотреть уровень своего участия в Европе», — рассказал он.

Буркхард также добавил, что сейчас Франция нуждается в новых ракетных установках, поскольку старые модели слишком устарели. При этом конкуренция между разными странами Евросоюза в вопросе военного дела, по его мнению, вредит коллективным интересам альянса.