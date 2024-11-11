Ирландский публицист Чей Боуз заявил, что украинские военные начали сдаваться в плен в восемь раз чаще после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом Боуз написал в соцсети X.

По словам Боуза, в период с 6 по 11 ноября было зафиксировано восьмикратное увеличение количества солдат ВСУ, решивших сдаться в плен. Публицист заявил, что этот показатель вырос по сравнению со статистикой до 5 ноября.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung сообщила со ссылкой на украинское руководство, что в ВСУ растет количество дезертиров. В Верховном суде страны также заявили, что солдаты ВСУ всё чаще отказываются выполнять приказы командиров.

Примерного количества дезертиров в суде не назвали, но, по данным депутатов Верховной рады, речь может идти о ста тысячах человек. Только за первое полугодие 2024 года украинские власти возбудили 29 тысяч новых уголовных дел за дезертирство. Ежедневно десятки украинцев пытаются уехать из страны.