На Западе сделали предупреждение Трампу о ВС РФ

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп должен осознать, что российская армия сейчас является сильнейшей в мире. Об этом политика предупредил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен, пишет РИА Новости.

По его словам, Трамп должен учесть, что ситуация с 2022 года поменялась и российские войска сейчас гораздо сильнее.

«Сейчас это, скорее всего, самая эффективная военная мощь в мире. США и НАТО больше не имеют преимущества. Это необходимо учитывать», - заметил эксперт.

Выборы в США прошли 5 ноября. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе, когда стало известно, что он набрал 277 голосов выборщиков. Его соперница, действующий вице-президент США Камала Харрис, признала свое поражение.

В ходе избирательной кампании Трамп обещал положить конец конфликту на Украине еще до своей инаугурации, которая должна состояться 20 января 2025 года.