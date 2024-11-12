Несколько тысяч дронов-камикадзе "Алеша" поставили в зону СВО

Ростовские разработчики поставили несколько тысяч дронов-камикадзе с высокой степенью локализации "Алеша" в зону специальной военной операции (СВО).
Об этом сообщили ТАСС в Народном фронте.
"Беспилотник применяется на передовой уже порядка полугода. Передано в общей сложности несколько тысяч единиц. Реакция бойцов положительная, дрон постоянно дорабатываем в соответствии с пожеланиями, отзывами наших ребят. Мы закупаем российские пропеллеры, мы закупили опытную партию российских двигателей, они хорошо себя показали, планируем полностью переходить на них. Есть подвижки по российской электронике и аккумуляторам", - рассказал разработчик.