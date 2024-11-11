Число солдат и офицеров ВСУ, сдавшихся в плен, после 5 ноября выросло в восемь раз, пишет "Военный обозреватель" со ссылкой на исследование Euronews.

В период с 6 по 11 ноября зафиксирован восьмикратный рост сдачи в плен военнослужащих ВСУ по сравнению со статистикой до 5 ноября. В этот день в США на президентских выборах победил Дональд Трамп, от которого Киев не ждет ничего хорошего.

В предвыборной риторике 47-й американский президент обещал покончить с войной на Украине за несколько дней.