Украинские военные стали в восемь раз чаще сдаваться в плен после победы Трампа
Число солдат и офицеров ВСУ, сдавшихся в плен, после 5 ноября выросло в восемь раз, пишет "Военный обозреватель" со ссылкой на исследование Euronews.
В период с 6 по 11 ноября зафиксирован восьмикратный рост сдачи в плен военнослужащих ВСУ по сравнению со статистикой до 5 ноября. В этот день в США на президентских выборах победил Дональд Трамп, от которого Киев не ждет ничего хорошего.
В предвыборной риторике 47-й американский президент обещал покончить с войной на Украине за несколько дней.
"Поражение Украины в этой войне - логичный финал, который уже очевиден для всех. Это понимают и простые военные. Они пытаются спасти свои жизни, сложив оружие", - пишет канал.