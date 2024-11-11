Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывали нервно-паралитические средства на жителях Угледара.

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Об этом стало известно из доклада члена Общественной палаты (ОП) России Максима Григорьева, посвященного преступлениям украинских националистов, передает РИА Новости.

«ВСУ на нас, как на подопытных кроликах, проверяли что-то. После того как подействовал этот газ или что, не знаем, — лежим, как крысы. Ты слышишь, но еле губы шевелишь, ничего не можешь сделать, органы вообще ничего не чувствуют», — приводятся в публикации слова жительницы Угледара.

Григорьев напомнил, что такие действия являются грубыми нарушениями международного права и противоречат Женевской конвенции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна играет важную роль как полигон для испытания западного оружия. По его словам, эта роль придает «добавленную стоимость» Вооруженным силам Украины.