В ЕС высказались об отправке миротворцев на Украину

У Евросоюза нет каких-либо решений о возможной отправке военных на Украину, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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Он подчеркнул, что позиция объедения по отправке контингента неизменна, но там поддерживают право Украины на самооборону, передает РИА Новости.

Что касается, так сказать, европейских военных сапог на земле, то решения об этом в ЕС на сегодняшний день нет — что ЕС может направить своих военных в каком-либо виде и в рамках какого-либо мандата на украинскую территорию, — подчеркнул он.

Ранее бывший посол США в Японии Кеннет Вайнштайн заявил, что на Украине должны находиться войска Евросоюза. По его словам, именно европейцы, а не Соединенные Штаты или НАТО, должны отправить туда миротворческий контингент после окончания конфликта.

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В свою очередь почетный профессор российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква заявил, что Вооруженные силы Индии обладают обширным опытом участия в миротворческих миссиях, поэтому именно они могут направить свой контингент на Украину, когда Москва и Киев договорятся о мире. По его словам, кроме прочего, Дели отличается относительным нейтралитетом.