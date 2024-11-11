Су-57 показал высший пилотаж на выставке в Китае

Российский истребитель пятого поколения Су-57 выступил на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае. Кадры полета самолета опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи Су-57 резко взлетает с полосы, делает над ней мертвую петлю, после чего выполняет ряд фигур высшего пилотажа с резкими поворотами, входом в штопор и кувырками.

Ростех ранее сообщал, что презентует на мероприятии экспортный вариант техники — Су-57Э. В пресс-службе госкорпорации отмечали, что российский самолет является единственным истребителем пятого поколения, который подтвердил свои характеристики во всех вариантах боевого применения.

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В преддверии Airshow China в Чжухае глава Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что Су-57 имеет высокий экспортный потенциал и вызывает интерес как у иностранных специалистов, так и у заказчиков среди других государств. По его словам, самолет успешно справляется с боевыми задачами в условиях работы западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T.