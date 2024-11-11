Россиян из Курской области нашли на Украине

На контролируемой киевским режимом территории найдены 13 российских граждан, перемещенных из Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«У нас есть достоверные сведения о 13 граждан Российской Федерации, которые перемещены в Сумскую область Украины», – цитирует Москалькову ТАСС.

Ведутся переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию, пояснила она.

Путин сообщил о расстреле украинскими командирами своих солдат в Курской области

Напомним, Следственный комитет начал расследовать преступления, совершенные ВСУ против мирных жителей в нескольких российских регионах, включая Курскую и Белгородскую области.

Также против украинских военнослужащих возбудили дело о теракте за подрыв автомобиля в Курской области.