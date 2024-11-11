Белоусову доложили об особенностях применения БПЛА

Министру обороны РФ Андрею Белоусову в командном пункте группировки "Днепр" в зоне СВО доложили об особенностях применения отечественных разработок БПЛА для эффективного поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщили в Минобороны России.