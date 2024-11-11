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Белоусову доложили об особенностях применения БПЛА

Министру обороны РФ Андрею Белоусову в командном пункте группировки "Днепр" в зоне СВО доложили об особенностях применения отечественных разработок БПЛА для эффективного поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Белоусову доложили об особенностях применения БПЛА
© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В командном пункте Андрею Белоусову также были доложены особенности применения отечественных разработок беспилотных летательных аппаратов для эффективного поражения живой силы и военной техники противника в рамках разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров", - сказали там.

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