Над Курской областью сбиты три украинские ракеты

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью менее чем за час. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Алексей Смирнов.

Глава Курской области заявил о ликвидации первого снаряда в 12:47 мск. В 13:07 он написал о поражении второго снаряда, а спустя менее чем через 30 минут, в 13:35, о поражении третьего.

«Благодарю наших защитников», — добавил Смирнов.

Отмечается, что сейчас в регионе не действует предупреждение о ракетной опасности. Тип ликвидированных снарядов губернатор в публикациях не уточняет, о повреждениях не сообщается.

Напомним, что 11 ноября другую атаку ВСУ совершили на Воронежскую область. Как рассказал губернатор Александр Гусев, силы ПВО сбили пять беспилотников. Обломки одного из них нанесли незначительные повреждения промышленному предприятию в Воронеже.