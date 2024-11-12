Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в беседе с Украины на Курскую область.

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В беседе с изданием Сакс назвал катастрофой вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.

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«Открыть фронт на неактуальном участке и подвергнуть его воздействию доминирующих сил России, оказалось как тактической, так и стратегической ошибкой первого порядка», — сказал он, отметив, что в результате ничего не было достигнуто.

При этом профессор подчеркнул, что сейчас Россия демонстрирует значительные успехи: линии фронта Украины рушатся во многих местах Донбасса.

«Я думаю, что суждение многих аналитиков о том, что на данном этапе это была огромная ошибка — правильное», — отметил Сакс.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией, уже ничто ее не спасет. Он также указал на отчаяние украинцев, которое выражается в «мирном плане» украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, этот план является фантазией, и его никто его не поддерживает.