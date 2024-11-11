Белоусов обратился к российским военным в зоне СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 347-го мотострелкового полка, взявшего под контроль населенный пункт Колесниковка Харьковской области. Об сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В телеграмме министра подчеркивается, что решительные действия военных 347-го мотострелкового полка позволяют успешно отбрасывать ВСУ и вносят существенный вклад в общее продвижение группировки войск «Запад». Белоусов поблагодарил мотострелков за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге.

Ранее министр обороны направил поздравления соединениям и воинским частям, отличившимся под Угледаром. Телеграммы были адресованы командованию и личному составу 5-й Тацинской бригады, 37-й отдельной Будапештской бригады имени Щаденко, 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты, 36-й отдельной мотострелковой Лозовской бригады, а также 430-го мотострелкового полка.

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Белоусов отметил, что эти соединения ВС РФ выполняют задачи на самых сложных и ответственных направлениях. Их работу в районе Угледара он назвал «образцом выполнения воинского долга, храбрости и самоотверженности».