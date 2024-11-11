Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Никольников, попавший в плен, рассказал о том, как он и его сослуживцы были отправлены в Курской области, несмотря на свое нежелание.

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— Мы уже поняли, когда мы приехали в Сумы, говорят: собирайтесь... выдали автомат. <...> Мы говорим, что мы воевать не будем, но командир говорит: я ничего не знаю, надо было думать раньше, давайте вперед, — сказал Никольников.

По его воспоминаниям, командиры пришли к военным и озвучили, что они «переезжают», но не уточнили, куда именно. Никольников отметил, что их возглавлял молодой лейтенант, которому на вид было около 25 лет. Он добавил, что старшие командиры не проявляли интереса к общению с рядовыми, а комбата Никольников даже не встретил лицом к лицу, написали на сайте Минобороны РФ.

Из-за хода российско-украинского конфликта у киевских властей усиливается чувство отчаяния. Об этом сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на источники во власти страны. Союзники Украины выражают неуверенность по поводу поддержки страны, а также испытывают опасения из-за возможной эскалации конфликта в будущем.

Пленный украинский офицер также заявил, что вероятность бунта среди командного состава ВСУ сильно возросла, а в украинской армии становится все больше дезертиров.