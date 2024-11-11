Основным актором западной военной помощи Киеву может стать Германия. ФРГ станет четвертой страной возглавляющей этот трек, пишет украинский Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе президента страны.

Первой была Британия, затем Белый дом и Пентагон, а в начале этого года — Франция. Глава киевского режима Владимир Зеленский уже провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, который высказал готовность увеличить военную помощь.

На Банковой воодушевились и возможной сменой канцлера в Германии, после заявлений лидера ХДС Фридриха Мерца, что в случае избрания он готов провести ультимативные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом Мерц подчеркнул, что от России следует ультимативно потребовать прекратить наносить удары по объектам на Украине. В ином случае необходимо разрешить бить немецким оружием вглубь РФ и поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus.

Зеленский сделал заявление о завершении конфликта на Украине

Ранее появилась информация о том, что избранный президент США Дональд Трамп в свой первый рабочий день пригласит власти России и Украины сесть за стол переговоров.