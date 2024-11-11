Власти Польши попросят США расширить зону действия ПРО в Редзикове

Польские власти будут добиваться от США расширения зоны действия комплекса противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, построенного в населенном пункте Редзиково на севере страны. Об этом заявил журналистам глава министерства обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"По моему мнению, необходимо расширить зону действия противоракетной базы [США в Редзикове], мы наверняка будем об этом разговаривать с генеральным секретарем [НАТО] и американскими друзьями", - сказал министр, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info. Политик не уточнил, что конкретно он имел в виду под "расширением зоны действия".

11 октября глава МИД Польши Радослав Сикорский упомянул о договоренности с властями США, по которой размещенная в Редзикове система ПРО "будет сбивать российские ракеты, летящие на Польшу, а не только иранские, летящие в сторону США".

Объект Aegis Ashore в Редзикове - часть программы поэтапного развертывания компонентов системы ПРО в Европе EPAA (European Phased Adaptive Approach). В эту систему также входят оснащенные радарами Aegis корабли, базирующиеся в испанском городе Рота, радиолокационная станция AN/TPY-2 в Турции (на боевом дежурстве с 2011 года) и еще один комплекс Aegis Ashore на базе Девеслу в Румынии.

Строительство объекта ПРО в Редзикове началось в 2016 году. По данным из открытых источников, оно обошлось США в $850 млн. Первоначально планировалось ввести комплекс в строй в 2018 году, однако работы затянулись. Объект был в эксплуатационной готовности в декабре 2023 года. Далее начался процесс его передачи НАТО. По итогам саммита в Вашингтоне в июле 2024 года альянс объявил о полной операционной готовности комплекса Aegis Ashore в Польше. Церемония ввода в эксплуатацию комплекса ПРО в Редзикове пройдет 13 ноября.