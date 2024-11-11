Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали взвод РДК* под Курском благодаря дрону, который на протяжении нескольких часов вел за ним слежку. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.

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По его данным, изначально в составе вражеской группировки на участке находились порядка 100 солдат, 90 из которых были уничтожены в ходе боев. Выжившие военнослужащие предприняли попытку бежать к украинской границе. Однако вслед за ними отправился российский коптер, который спустя пару часов настиг измотанных солдат в двух километрах от подконтрольной Киеву территории. Вымотавшиеся боевики укрылись в заброшенном здании в селе Дарьино, по которому вскоре ударила авиабомба. В результате атаки никто не выжил, говорится в публикации.

Российская армия уничтожила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), развернувших украинский флаг над газовой насосной станцией в Судже Курской области.

В Курской области пойманы разведчики из 61-й бригады ВСУ, снимавшие видеоролики с пытками мирных жителей и российских солдат. Об этом сообщил командир отряда специального назначения «Ахмат» с позывным «Аид».

*Признан в РФ террористической организацией.