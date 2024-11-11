Российские бойцы ликвидировали взвод боевиков «Русского Добровольческого Корпуса»* в Курской области. За ними несколько часов следил дрон-разведчик, пишет Shot.

По данным издания, изначально в совместную группу РДК на данном участке входило около ста человек. В ходе боев порядка 90 военных было уничтожено. Выжившая группа начала отступление к украинской границе. Несколько часов их вели российские БПЛА.

Примерно в двух километрах о границы боевики решили спрятаться в одном из полуразрушенных зданий села Дарьино. ВС РФ ударили авиабомбой. В ходе объективного контроля установлено, что после взрыва из-под завалов уже никто не вышел.

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* Украинская националистическая организация «Русский добровольческий корпус» (РДК) решением 2-го Западного окружного военного суда от 16.11.2023 признана террористической; её деятельность в России запрещена