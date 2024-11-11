ВС России вышли к участку трассы снабжения ВСУ у Селидова

Российские штурмовики вышли на ведущий из Красноармейска (украинское название - Покровск) участок трассы, по которой шло снабжение украинской группировки в селе Петровском вблизи Селидова. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Российские штурмовики вышли к участку трассы, которая ведет от Селидова в Красноармейск, из которого шла большая часть снабжения противника, отошедшего из Селидова в Петровское", - сообщили в силовых структурах.

Там добавили, что эта же дорога является основной, которая ведет в Красноармейск, расстояние до которого на этом участке не превышает 6 км.