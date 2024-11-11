Украина разобрала Кураховскую ТЭС на фоне нехватки электроэнергии

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Украина вынуждена разбирать на детали электростанции для ремонта других энергетических объектов на фоне нехватки электроэнергии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на руководителя электростанции в Курахово Анатолия Боричевского.

Издание отмечает, что весной Украине пришлось срочно "демонтировать целый [энергетический] объект". Генераторы, трансформаторы и другие важные детали были "крайне необходимы для ремонта других украинских электростанций", отмечает WSJ. "Конечно, это было очень трудно. У нас не было выбора", - приводит газета слова Боричевского.

Власти Украины признают, что страна с весны потеряла гигантский объем генерации энергии, были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС, уничтожен крупнейший энергогенерирующий объект на территории Киевской области - Трипольская ТЭС. В первые месяцы лета в стране практически ежедневно вводили графики отключения света, а импорт электроэнергии был доведен до технически возможного максимума. 26 августа на Украине вновь сообщили о массовом повреждении объектов энергетической инфраструктуры, в том числе Киевской ГЭС.