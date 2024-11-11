ФСБ: Киев обещал летчику ВКС вывезти из РФ его семью после угона вертолета
Главное управление разведки Украины обещало российскому летчику за угон вертолета переправить его семью на Украину через третьи страны. Об этом рассказал сам пилот, видео с которым опубликовал Центр общественных связей ФСБ России.
По словам военного, через мессенджер с ним связался мужчина, который представился сотрудником украинской разведки Сергеем, и предложил сотрудничество. Летчик должен был угнать на Украину вертолет Ми-8МТПР-1 с системой РЭБ на борту, перед этим отравив своих сослуживцев.
"Моя семья - жена с детьми - должна была переехать за границу, далее спецслужбы Украины должны были переправить их в Кишинев, а оттуда забирать машинами", - рассказал военный.
Как добавили в ФСБ, изначально украинцы предполагали вывезти семью российского военного через Польшу либо Латвию, однако передумали и выбрали маршрут через Турцию и Молдавию.
В ведомстве отметили, что в Молдавии ГУР Украины чувствует себя свободно и особо не считается с мнением местных партнеров.
Впрочем, схема украинских разведчиков все равно не сработала - российская контрразведка затеяла против них оперативную игру, в ходе которой выяснила расположение систем ПВО и подразделений ВСУ. Позже военные нанесли по ним огневой удар.