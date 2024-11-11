В России оценили летные характеристики Су-57

Прототип российского истребителя пятого поколения Су-57, который демонстрируют на выставке Airshow China 2024 в Китае, хорошо показал себя.

Летные характеристики машины оценили специалисты Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

«Демонстрирующийся в Чжухае прототип Су-57 отлично показал себя на тренировках летной программы выставки. Не каждый современный самолет в состоянии исполнять такие фигуры в небе», — отметили в сообщении.

Там добавили, что серийные Су-57 успешно выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции, выигрывая противостояние и зенитными ракетными комплексами Patriot производства США.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России очередную партию истребителей Су-35С поколения 4++ и Су-57.

В ноябре стало известно, что Су-57 впервые покажут в летной программе на Airshow China 2024. Пилот будет выполнять фигуры высшего пилотажа.