Минобороны сообщило о новой попытке атаки ВСУ на Россию

Утром в понедельник, 11 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаки на Россию. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Попытка атаки ВСУ на Россию была предпринята в период с 6.50 до 7.20 по московскому времени — Россию пытались атаковать беспилотники самолетного типа. Предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре дрона ВСУ над Воронежской областью.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины террористической атакой по объектам на территории России, Других подробностей там не привели.

Утром 11 ноября о попытке атаки на Воронежскую область сообщал ее губернатор Александр Гусев. По его данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В ночь на понедельник, 11 ноября, Минобороны сообщало о перехвате 13 беспилотников ВСУ над Россией. 12 дронов сбили над Курской областью, еще один — над Белгородской.