Губернатор раскрыл подробности о попытке атаки ВСУ на Воронежскую область

В результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область никто не пострадал. Об этом, приводя подробности о ситуации, сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Работа ПВО в регионе продолжается. Опасность атаки БПЛА сохраняется», — сообщил губернатор.

По его данным, беспилотники были обнаружены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Других подробностей глава региона не привел.