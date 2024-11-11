Спецоперация на Украине 11 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 11 ноября 2024 года.

Минобороны назвало число задействованных в атаке на Россию украинских дронов

Вооруженные силы Украины применили 84 беспилотных летательных аппарата в ночь на 10 ноября, сообщает «Лента.ру».

Они были самолетного типа и дальнего действия. Противник нанес массированный удар по гражданской инфраструктуре на территории России.

Главной целью стали объекты в Москве и Подмосковье.

Минобороны заявило об уничтожении опорника ВСУ на красноармейском направлении

Экипаж российского танка уничтожил опорный пункт и минометный расчет противника, сообщает ТАСС.

Это произошло на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации. Танкистам были переданы разведданные от расчетов беспилотных летательных аппаратов.

Прибыв на огневую позицию, экипаж успешно поразил укрепления Вооруженных сил Украины.

Группировка "Восток" пресекла действия инженерной группы ВСУ

Российские военные пресекли действия инженерной группы противника в районе населенного пункта Луговское, сообщает ТАСС.

Бойцы улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротации, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов в районах Островского, Октября, Новодаровки, Зеленого Поля и Дорожнянки.

В течение суток Вооруженные силы Украины потеряли четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, пункт боепитания.