Средства ПВО за ночь уничтожили 13 беспилотников ВСУ над РФ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировала 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — написали в ведомстве.

Над Курской областью было сбито 12 вражеских беспилотника, а над Белгородской — один, сообщили в Telegram-канале министерства.

Силы ПВО в ночь на 9 ноября уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.

Российские средства ПВО также ликвидировали беспилотник ВСУ в небе над Саратовом. При этом обломки аппарата упали в промышленной зоне Заводского района.

7 ноября система противовоздушной обороны «Купол Донбасса» успешно перехватила американский БПЛА, направлявшийся на Старобешевскую тепловую электростанцию, которая обеспечивает электричеством центральные и южные регионы Донецкой Народной Республики.