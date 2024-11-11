Из Курской области эвакуировали американскую Bradley и турецкий Kirpi

Российские десантники эвакуировали из приграничных районов Курской области американскую боевую машину пехоты М2 Bradley и турецкий бронеавтомобиль Kirpi. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, эвакуированную из Курской области технику также отремонтировали — ее с поле боя доставили в подразделение тульских десантников.

Турецкая бронемашина попала к российским военным без критических повреждений с полным боекомплектом — ремонтные работы помогли восстановить все узлы и агрегаты, в том числе двигатель. После проведения технических работ было решено, что российские военные смогут дальше использовать трофейную технику.

«Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены некоторые элементы электропроводки и восстановлены поврежденные детали, после чего будет принято решение о дальнейшем использовании трофейной американской техники», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что на освобожденных территориях Курской области остается много техники стран НАТО, используемой бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одно из таких кладбищ с западным вооружением российские военнослужащие показали на видео. Журналист Владислав Кустов тогда рассказал, что российские военные забирают технику в тыловые районы для дальнейшего изучения.