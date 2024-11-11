Австралия уверена, что при Трампе США сохранят приверженность AUKUS

Канберра уверена в том, что новая администрация Белого дома сохранит приверженность соглашениям, заключенным в рамках альянса AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США). Об этом в эфире радиостанции ABC заявил министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой.

По его словам, правительство Австралии абсолютно уверено в "приверженности администрации, которую сформирует избранный президент США Дональд Трамп, партнерству AUKUS" и в том, что Вашингтон поставит все обещанные ранее Канберре атомные подводные лодки.

"Это соответствует стратегическим интересам всех трех вовлеченных стран, это не благотворительность. Речь идет о партнерстве, <...> которое получило полную двухпартийную поддержку в Конгрессе США", - сказал Конрой.

Он также выразил уверенность в том, что Соединенным Штатам в ближайшее время удастся нарастить усилия и "расширить производство атомных подводных лодок класса "Вирджиния". Ранее США обещали поставить Канберре три таких субмарины: две, снятые с эксплуатации американских ВМС (в 2032 и 2035 годах), и одну новую, построенную специально для австралийского флота (в 2038 году).

Партнерство AUKUS было создано в 2021 году. В его рамках предполагается совместно вести разработку новейших вооружений и создать атомный подводный флот для Австралии.

Великобритания приступит к строительству серии подводных лодок SSN-AUKUS, которые позднее примут на вооружение ВМС обоих государств. После 2030 года строительство будет перенесено в Австралию, а в начале 2040-х годов Канберра получит первую субмарину своего производства. До этого австралийский подводный флот будет усилен за счет трех подлодок класса "Вирджиния", закупленных в США.