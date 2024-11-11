США и Британия нанесли авиаудары по объектам хуситов в Йемене

ВВС Соединенных Штатов и Великобритании нанесли по меньшей мере девять ударов по объектам мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщил подконтрольный повстанцам телеканал Al Masirah.

По его сведениям, авиация США и Великобритании нанесла не менее семи ударов по району Харф-Суфьян в провинции Амран в западной части Йемена. Двум авиаударам подвергся населенный пункт Эр-Рахба в районе Эс-Сафра провинции Саада на северо-западе арабской страны. Информация о жертвах или пострадавших не приводится.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian ("Страж процветания") по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в различных провинциях Йемена.