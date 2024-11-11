Иракские шииты заявили об ударах по "жизненно важным целям" в Израиле

Вооруженные формирования шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", нанесли шесть ударов по "жизненно важным целям" в северной и южной частях Израиля. Об этом говорится в заявлениях организации, размещенных в ее телеграм-канале.

Как указывается в текстах, "бойцы "Исламского сопротивления Ирака" сегодня, в понедельник, 11.11.2024, шесть раз атаковали с использованием беспилотной авиации жизненно важные цели" на севере и юге Израиля. "Исламское сопротивление подтверждает, что операции по уничтожению опорных пунктов противника продолжатся нарастающими темпами", - подчеркнули повстанцы.

Шиитские формирования в Ираке повысили свою активность на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в секторе. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.