Мобилизация: последние новости на сегодня 11 ноября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 11 ноября 2024, в материале «Рамблера».

Отслужил как надо — получи: какие льготы есть у военных пенсионеров

Выйдя на пенсию, военные пенсионеры получают ежемесячное содержание от государства, которое зависит от должности, звания, продолжительности службы, надбавок, но в большей степени — от суммы денежного довольствия военнослужащих, сообщает «Парламентская газета».

С 1 января военная пенсия будет составлять 89,83 процента от уровня последнего денежного довольствия. Такой закон подписал президент.

С 1 октября 2025 года денежное довольствие, а значит и военные пенсии должны еще вырасти на 4,5 процента — индексация на такой прогнозный уровень инфляции заложена в проекте федерального бюджета на следующий год.

В России предложили новую меру поддержки участников СВО и их родственников

Участникам специальной военной операции и их родственникам могут предоставить право на бесплатное обучение в вузах, сообщают «Известия».

Глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов 11 ноября внесут соответствующий проект закона на рассмотрение.

За счет бюджетных ассигнований бюджета установлена отдельная квота приема на обучение по образовательным программам высшего образования для приема на обучение участников спецоперации и их детей.

Подземный город появился у линии соприкосновения в зоне СВО

Российские военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты возвели огромный подземный город в зоне специальной военной операции, сообщает телеканал «Звезда».

Сооружение находится в непосредственной близости от линии боевого соприкосновение и содержит в себе все необходимое для комфортного быта военнослужащих.

Сами военнослужащие называют вереницу коридоров «метрополитеном». Внутри расположены пункт управления, умывальные комнаты, столовая и даже баня.