На фронте ликвидировали «Бога артиллерии» ВСУ

На фронте ликвидировали командира одной из бригад теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Поддубченко. Он погиб на линии боевого столкновения, передает Telegram-канал «Шепот фронта», конкретное место не уточняется.

Поддубченко родился в городе Умань Черкасской области. Сослуживцы наградили его прозвищем «Бог артиллерии».

Ранее сообщалось, что в Курской области ликвидировали «главного врача Украины» майора Андрея Маханько. Офицер элитной бригады ВСУ был звездой рекламы, посвященной вакцинации от COVID-19. Он служил командиром медицинской роты.